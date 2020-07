chemia 23 minuty temu

Grupa PKN Orlen sprzedała 1,56 mln ton asfaltów w 2019 r.

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Grupa Orlen sprzedała 1,56 mln ton asfaltów w 2019 roku, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności na rynku, podał PKN Orlen. Oznacza to wzrost o 7% w stosunku do poprzedniego rekordu sprzedażowego.