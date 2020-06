Grupa Selena utrzymała ok. 600 miejsc pracy w Polsce dzięki tarczy antykryzys.

Produkty z dzierżoniowskiej Libry są wysyłane do 40 krajów m.in. do Polski, Rosji, Niemiec na Litwę, a także Kataru, Korei Południowej i Indii. To tutaj produkuje się hity sprzedażowe, które zdobyły serca budowlańców w Europie i na świecie takie jak kleje montażowe Classic Fix , Fix? GT, Silikon Sanitarny UPG z 10-letnią gwarancją czy COOL-R - wysokorefleksyjna powłoka dachowa kierowana na rynki południa Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej, zaznaczono.