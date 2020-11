Grupa WP liczy na zakończenie negocjacji ws. dwóch przejęć do końca roku

"Jesteśmy aktywni w zakresie M&A. Zarząd jest zaangażowany w rozmowy z potencjalnymi partnerami i z doświadczenia wiemy, że tego typu rozmowy trwają czasem tygodnie, a czasami wiele lat. Budowa relacji potrzebuje czasu i my je budujemy, zarówno kiedy jest dobrze, jak i kiedy jest źle. W tej chwili ewidentnie w wielu branżach jest źle, ale to nie znaczy, że kogokolwiek zmuszamy do transakcji" - powiedział Świderski podczas wideokonferencji.