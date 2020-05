Grupa ZUE miała portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł na koniec marca

"Zamówienia ZUE z tytułu działalności budowlanej stanowią największą pozycję w portfelu zamówień grupy. Na dzień 31 marca 2020 roku zakontraktowane roboty budowlano montażowe to wartość 1 796 mln zł netto zapewniające realizację prac w latach 2020 -2023. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w latach 2020-2023 wynosi 9,8 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2020 rok wynosi 14,9 mln zł netto" - podała spółka w raporcie kwartalnym.

"Do dnia publikacji sprawozdania spółka w 2020 roku pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 114 mln zł netto, w tym ok. 58 mln zł to kontrakty miejskie" - czytamy dalej.