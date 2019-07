Grupa Żywiec miała 97,6 mln zł zysku netto, 130,8 mln zł zysku EBIT w I poł.2019

"Dalszy wzrost sprzedaży marek premium - Żywca, Desperadosa i Heinekena - oraz dwucyfrowy wzrost sprzedaży Strefy Zero to efekt konsekwentnej koncentracji na budowaniu wartości. Z satysfakcją przyjmujemy kontynuację premiumizacji rynku piwa. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z wyników osiąganych przez Browar Namysłów, który po dołączeniu do Grupy Żywiec kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży. Mając na uwadze coraz większą gotowość konsumentów do sięgania po jakościowe produkty oraz dalszy wzrost presji kosztowej, będziemy kontynuować przyjętą strategię budowania wartości" - powiedział prezes Francois-Xavier Mahot, cytowany w raporcie.