Gruszczyński: Napływ BIZ do Polski spadnie mniej niż w Europie Zach. i CEE

"Na świecie można zaobserwować dość duży spadek BIZ, Polska jest na razie na tym tle jednym z wyjątków. Ciężko powiedzieć, czy ten trend utrzyma się w przyszłości, jest jednak spora szansa, że nawet, jeżeli pojawią się spadki, to będą one mniejsze niż w krajach zachodnich lub pozostałych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Po części jest to spowodowane relatywnie dobrym zarządzeniem sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz mniejszym spadkiem PKB Polski na tle innych państw" - napisał Gruszczyński w analizie dotyczącej globalnych zmian zachodzących na rynku handlu międzynarodowego.