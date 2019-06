Gryglas: Ustawa o morskiej energ. wiatrowej może trafić do Sejmu w tej kadencji

"Jeśli chodzi o ustawę dla offshore, to zdołaliśmy przekonać ministerstwo, żeby to była dedykowana ustawa. Wierzę, że uda się ją wprowadzić pod obrady sejmu przed końcem kadencji" - powiedział Gryglas podczas panelu na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) w Serocku.

"Nie chcemy procesu zanadto upraszczać, ale musi on być na tyle jasny i zrozumiały, aby się toczył. To, co chcemy zapewnić, to żeby prawo było stabilne, niezależnie od tego, kto będzie rządził" - dodał poseł.