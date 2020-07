Gryglas z MAP: Jestem sceptyczny co do neutralności klimatycznej Polski w 2050r.

"Jestem sceptyczny co do osiągnięcia w 2050 roku tego celu przez Polskę. Byłoby działaniem nierozsądnym, niegospodarnym zamykanie w roku 2050 dwóch naszych najnowocześniejszych zestawów bloków węglowych, których okres życia to 35 lat" - powiedział Gryglas podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.

"Jeśli chodzi o sektor transportowy, to kierunek zeroemisyjny oznaczałby właściwie zatrzymanie rozwoju transportu. Jeśli chodzi o budownictwo, to dziś modernizujemy ok. 1% budynków. Trzeba by modernizować 3%, więc zakres zadań jest naprawdę olbrzymi" - wskazał wiceminister.