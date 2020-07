GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br.

"Ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19 oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do stanu na 31 marca 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez podmiot, któremu powierzono wycenę portfela nieruchomości inwestycyjnych Grupy GTC, oczekiwany jest spadek wartości naszych nieruchomości inwestycyjnych wynoszący 62 mln euro na dzień 30 czerwca 2020 r., co stanowi spadek o 2,7% w porównaniu do wyceny wynoszącej 2,255 mln euro na dzień 31 marca 2020 r. Główną przyczyną spadku jest spowolnienie aktywności handlowej w nieruchomościach spółki, przede wszystkim w Galerii Północnej (Warszawa, Polska), oraz w Ada Mall (Belgrad, Serbia)" - czytamy w komunikacie.