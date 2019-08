GTC rozważa emisję obligacji na maks. 220 mln zł we wrześniu br.

"Jeśli chodzi o obligacje, rozważamy, co z nimi zrobić. Część zapada przed końcem roku. Jesteśmy skłonni ogłosić już wkrótce emisję obligacji na maksymalnie 220 mln zł. To jest w procesie, oczywiście, sprawdzimy rynek. To jest jedna z możliwości, jakie mamy. Mamy inne oferty refinansowania obligacji, które rozważamy. I mamy też możliwość nierefinansowania ich, ponieważ mamy gotówkę, po pierwsze z działalności operacyjnej, po drugie ze sprzedaży aktywów" - powiedział Boniel podczas konferencji prasowej.

Dodał, że aktywa przeznaczone do sprzedaży (held for sale) mają wartość 121 mln euro, co po sprzedaży da spółce ok. 80 mln euro wolnej gotówki.