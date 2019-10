Gumtree.pl: 52/53% Polaków korzysta z pomocy doradcy/agenta w zakupie mieszkania

"Przy zakupie mieszkań Polacy są skłonni do korzystania z pomocy ekspertów, takich jak doradcy finansowi i agenci nieruchomości. Z usług tych pierwszych postanowiło skorzystać 52% respondentów, częściej były to osoby, które zdecydowały się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego niż wtórnego. Wsparcie agenta wybrało z kolei 53% ankietowanych - to również usługa, na którą decyduje się większość osób, kupujących nowe mieszkanie (56%). Osoby, które wybierają mieszkanie z rynku wtórnego, rzadziej korzystają z tego typu pomocy (49%)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.