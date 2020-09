GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 3,7% r/r w sierpniu

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 10 459 mieszkań, co oznacza spadek o 4,4% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 27,1%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2020 r. oddano do użytkowania 135,8 tys. mieszkań, tj. o 5,5% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 87,7 tys. mieszkań (9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.), natomiast inwestorzy indywidualni - 46 tys. mieszkań, tj. o 3,5% więcej niż w 2019 r. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,6% i 33,8%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (816 wobec 1 436); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 338 mieszkań (wobec 2 718 w ub. roku)." - czytamy w komunikacie.