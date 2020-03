GUS: Liczba oddanych budynków mieszkalnych wzrosła o 8,1% r/r w 2019 r.

"W budownictwie mieszkaniowym, podobnie jak w latach poprzednich, dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków 2-kondygnacyjnych (65,8%) i 1-kondygnacyjnych (28,6%), w których znalazło się odpowiednio 31% i 12,4% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach o 3 i więcej kondygnacjach (5,7% nowych budynków) usytuowanych zostało 56,6% mieszkań" - czytamy w raporcie.

Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego, w których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio: 58,1%, 54,3% i 53%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim odnotowano największe odsetki budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem - odpowiednio: 76,6%; 75,7% oraz 72,3%, podał także GUS.

Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w ubiegłym roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację). Wodociąg z sieci posiadało 90% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 80%. W gaz z sieci wyposażonych było 39,4% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej - 41,7%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 41,8% mieszkań, a pozostałe posiadały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 36,4% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 18,3% w piece/kotły na paliwo stałe, a 3,4% w pozostałe rodzaje ogrzewania), wymieniono w informacji.

"Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w 2019 roku skrócił się w stosunku do roku poprzedniego o 0,7 miesiąca i wyniósł 38,9 miesiąca. Budynki wielorodzinne oddane do użytkowania w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne" - czytamy dalej.

GUS podał także, potwierdzając wcześniejsze informacje, że w 2019 r. oddano do użytkowania ponad 207 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej prawie 18,4 mln m2 oraz liczbie izb równej ok. 783 tys. Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła ok. 88,6 m2 i w porównaniu do roku 2018 zmniejszyła się o 1,7 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 133,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych - 53,1 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (143,5 m2), najmniejsze w komunalnym (41,6 m2).

