GUS: Liczba osób z minimalną płacą brutto spadła o 3,7% r/r do 1,5 mln w 2018 r.

Szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy (tzw. "samozatrudnieni") na koniec 2018 r. wyniosła ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o ok. 8,3%, podano także.