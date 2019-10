GUS: Wynik finansowy netto TFI spadł o 5,5% r/r do 471,9 mln zł w I półr.

"Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 548,5 mln zł (o 16,6%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (88,1%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 878,5 mln zł (wzrost o 15,3%) i stanowiły ich największą część (73,4%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 158,5 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,6 pkt. proc. do 26,4%)" - czytamy dalej.

"Głównym składnikiem lokat były dłużne papiery wartościowe o wartości 149 838,9 mln zł (wzrost o 8,9%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 72 350,5 mln zł (o 17,7%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 18 472,3 mln zł (wzrost o 10,1%). Depozyty zmniejszyły się do 3 429,4 mln zł (o 28,8%)" - podał także GUS.

GUS podał, że według stanu na 30 czerwca 2019 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 321 430,5 mln zł (spadek o 3,8% w stosunku do I półrocza 2018 r.), z tego aktywa funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 145 702 mln zł (spadek o 9,1%), udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 47,9% do 45,3%; otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 119 940,7 mln zł (wzrost o 4,8%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 34,3% do 37,3%; specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 55 787,8 mln zł (spadek o 6,2%), ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 17,4% wobec 17,8% przed rokiem.