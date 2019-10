Haitong Bank: Wpływy z najbliższej aukcji 5G w Polsce moga wynieść ok. 2 mld zł

"Nadchodząca aukcja pasma 3,5GHz jest oczekiwana przez telekomy, ponieważ zwiększy pojemność sieci. Natomiast problemem jest fakt dużego rozdrobnienia tego pasma mającego obecnie wiele regionalnych czy nawet lokalnych rezerwacji, które będą sukcesywnie wygasać jeszcze przez kilka lat. Ta ułomność pasma 3,5GHz, powinna wpłynąć na oczekiwania cenowe telekomów, które nie powinny być wygórowane. Haitong Bank spodziewa się łącznych wpływów z tej aukcji na poziomie 2 mld zł. To około dwa razy więcej niż obecnie oczekuje UKE. Nie spodziewamy się wielkiego zainteresowania ze strony operatorów pasmem 26GHz. Oczekujemy, że łączna cena za nie wyniesie około 100 mln zł, czyli 25 mln zł na operatora" - powiedział szef Działu Analiz w Haitong Banku Konrad Księżopolski, cytowany w komunikacie.

Korzyści z wprowadzenia technologii 5G widać obecnie głównie w powiększonej pojemności pasma i znacznie większej prędkości transferu danych, wskazano.

"Natomiast zdaniem Konrada Księżopolskiego cały czas nierozwiązana kwestia dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego (PEM), niescalone pasmo 3,4-3,8 GHz, konieczność współpracy z Rosją przy paśmie 700MHz - wszystko to oznacza, że pełne wprowadzenie technologii 5G w Polsce jest jeszcze daleko przed nami. Dodatkowo słaba dostępność czy wręcz brak produktów przeznaczonych dla 5G, takich jak autonomiczne samochody, inteligentne miasta, tele-medycyna, AR/VR czy Internet Rzeczy oznaczają, że potencjał monetyzacyjny 5G jest obecnie mocno ograniczony. Planowane przez rząd podniesienie PEM do poziomów europejskich natychmiast zwiększy przepustowość obecnej sieci mobilnej. Rząd rozważa także hurtowego operatora dla pasma 700 MHz, co może znacząco ograniczyć koszty rozbudowy sieci w przyszłości. Te obie propozycje są pozytywne dla telekomów" - czytamy dalej w komunikacie.

Wielka zaleta technologii 5G to szybki transfer danych i niskie opóźnienia sieci, co jest kluczowe dla takich branż, jak Internet Rzeczy, tele-medycyna czy autonomiczne samochody. Wciąż jednak znajdują się one na wczesnym etapie rozwoju na świecie, tym bardziej w Polsce. Dla naszego kraju 5G to wciąż "technologia jutra". Autonomiczne samochody wydają się jednym z najważniejszych rynków masowych dla technologii 5G. Zdaniem Konrada Księżopolskiego rozwój samochodów elektrycznych może być dobrą wskazówką adaptacji nowych trendów technologicznych przez społeczeństwo, firmy oraz rządy. Jednak budowa infrastruktury dla samochodów elektrycznych wymaga współpracy i zainteresowania wszystkich stron. Z ograniczonym rynkiem dla technologii 5G pierwszymi wygranymi na wprowadzaniu technologii piątej generacji mogą być przede wszystkim producenci sprzętu sieciowego i smartfonów, a nie operatorzy telekomunikacyjni, podano również.

"Uważamy, że wynik aukcji 5G nie powtórzy sukcesu 4G. Ta druga technologia była prawdziwą odpowiedzią i rozwiązaniem dla szybko rosnącej konsumpcji danych mobilnych w Polsce. Wynika to z dynamicznego rozwoju internetu i portali społecznościowych, streamingu wideo oraz rozwoju smartfonów czy tabletów. 4G podniosła prędkość mobilnego Internetu z 1-2 Mb/s do 30-40 Mb/s. 5G powinna ją dodatkowo zwiększyć do przynajmniej 500 Mb/s, ale w istocie będzie to wartość bliżej 1 Gb/s. Czy w widoczny sposób zwiększy to wygodę klientów? Niespecjalnie. Przy dzisiejszej możliwości kompresji plików 4G jest wystarczająco szybkie dla przeważającej większości użytkowników" - podsumował Księżopolski.

