Healthnomic podtrzymuje termin wejścia na NewConnect w 2021 r.

Oferta prywatna akcji Healthnomic trwała od grudnia 2020 r. do pierwszej połowy stycznia 2021. Na akcje spółki zapisało się 33 inwestorów, którzy kupili akcje spółki o łącznej wartości 2,5 mln zł. Wśród inwestorów znalazły się cztery instytucje finansowe, podano w komunikacie.

"Dzięki emisji akcji pozyskaliśmy środki na dalszą działalność oraz realizację rozwoju naszej spółki. Chcemy do lipca br. wprowadzić na rynek nowe urządzenie do diagnostyki bezdechu sennego łączące się z systemem telemedycznym dzięki technologii Bluetooth. Stawiamy również na uruchomienie oferty leczenia bezdechu, dlatego prowadzimy rozmowy z dostawcą urządzeń CPAP. Środki pozyskane z emisji chcemy również przeznaczyć na przygotowanie autorskiego rozwiązania EPAP, które jest skuteczniejsze i prostsze w terapii osób cierpiących na OBS. Bardzo poważnie myślimy także nad akwizycją placówki medycznej" - powiedział prezes Dariusz Głogowski, cytowany w komunikacie.

Misją Healthnomic jest przeprowadzenie pacjenta przez pełen cykl diagnostyczno-terapeutyczny w zakresie chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), chorób układu krążenia oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc . Specjaliści spółki oraz współpracujący lekarze rodzinni na co dzień dokonują diagnozy przy pomocy zdalnych urządzeń. spółka będzie również obsługiwała proces leczenia oferując takie urządzenia jak CPAP, EPAP oraz inne innowacyjne metody leczenia. Pełen proces będzie zarządzany zdalnie dzięki autorskiemu środowisku telemedycznemu OmniHealth, z którym kompatybilne będą zarówno urządzenia diagnostyczne jak i terapeutyczne. Pozwoli on na w pełni zdalne zarządzanie procesem badań oraz późniejszego leczenia, podano także.

"Mimo iż istniejemy dopiero od listopada 2020 roku to osiągnęliśmy w tym okresie całkiem spory progres. Już teraz współpracujemy z 10 reprezentantami medycznymi oraz 20 lekarzami rodzinnymi z całej Polski. Naszym kontrahentem stała się również sieć przychodni Polmed oraz szpital sieci Luxmed. Rozmawiamy również z bardzo dużym podmiotem z branży farmaceutycznej. Nie ograniczamy się jednak jedynie do Polski. Naszym celem jest dotarcie z usługami Healthnomic również do innych krajów. Dzięki kontaktom zdobytym podczas internetowych targów Medica Online 2020 rozpoczęliśmy rozmowy z 16 podmiotami zagranicznymi. Liczymy, że już niebawem będziemy mogli ogłosić pierwsze umowy" - dodał Głogowski.