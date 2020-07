HLSM: Rynek nieruchomości premium w Polsce wzrósł o 35% do 1,82 mld zł w 2019 r.

W samej Warszawie sprzedano w ubiegłym roku 203 apartamenty premium. To 20% całej sprzedaży w analizowanych miastach. HLSM zaprezentowało również dane dla stolicy za I i II kw. 2020 r. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku sprzedano w Warszawie 28 apartamentów premium (+115% r/r) przy wzroście średniej ceny o 13% r/r do 35,9 tys. zł za m2. W II kw. (który był pod wpływem pandemii koronawirusa) sprzedaż spadła o 73% r/r do 21 nieruchomości, przy wzroście średniej ceny o 9% r/r do 31,6 tys. zł za m2.

"W krótkim okresie możemy się spodziewać zmniejszenia liczby transakcji i ewentualnie niewielkiej korekty cenowej. Jednak w dłuższej perspektywie trend wzrostowy powróci. Potwierdzają to analizowane przez nas regularnie dane, w tym te historyczne z ostatniego kryzysu roku 2008. Nieruchomości premium są odporne na wahania rynków finansowych, gdyż w takim czasie klienci poszukują najlepszych adresów. Popyt w tym segmencie utrzymuje się na stabilnym poziomie. Z drugiej strony, podaż jest dość ograniczona, gdyż najbardziej wartościowe aktywa trzymane są najdłużej i sprzedawane najpóźniej" - skomentowała twórczyni High Level Sales & Marketing Karolina Kaim podczas wideokonferencji.

Wskazała, że od początku pandemii, pierwszym i najbardziej zauważalnym trendem był skokowy wzrost zainteresowania klientów ofertami luksusowych nieruchomości. Doradcy HLSM stwierdzili trzykrotnie więcej zapytań o tego typu oferty. Liczba wizyt na stronie HLSM wzrosła w tym czasie dwukrotnie. Rosnącą popularnością zaczęły cieszyć się nieruchomości gotowe do odbioru w tym roku, najchętniej z przylegającymi działkami lub ogrodami, albo zlokalizowane w odległości do 100 km od aglomeracji. Klienci w wyniku doświadczeń w trakcie epidemii, weryfikują swoje potrzeby mieszkaniowe, chętnie szukając inwestycji z większą powierzchnią lub liczbą pomieszczeń. W sytuacji konieczności pracy zdalnej pozwalają one wykonywać ją bardziej wydajnie.

Analiza danych przygotowana w Raporcie "High Level Book" pokazuje, że segment nieruchomości premium w 2019 r., wzorem lat ubiegłych zanotował stabilny wzrost. Największym rynkiem niezmiennie jest Warszawa, która charakteryzuje się najwyższymi cenami i poziomem sprzedaży. Także w stolicy padł w 2019 roku transakcyjny rekord na rynku nieruchomości luksusowych w Polsce. Za apartament położony w inwestycji Foksal 13/15 nabywca zapłacił 17 mln zł. W stolicy zanotowano także najwyższą średnią cenę metra kwadratowego w segmencie premium, która w 2019 roku sięgnęła 32 tys. zł. Jak wynika z raportu, wartość warszawskiego rynku nieruchomości premium wyniosła w ubiegłym roku 779 mln zł, co oznacza wzrost o 12% wobec 2018 roku. W Warszawie sprzedano 203 apartamenty premium, co stanowi jedną piątą całej sprzedaży ekskluzywnych lokali w analizowanych miastach, podaje także HLSM.

Z raportu wynika, że próg wejścia, czyli minimalna średnia cena za m2, jaką trzeba zapłacić, aby stać się właścicielem nieruchomości premium na danym rynku, jest w Polsce bardzo zróżnicowana. Najwyższy próg wejścia w kraju zanotowano w Warszawie, wyniósł on 26,4 tys. zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. Dalej jest Trójmiasto z wartością 18,5 tys. zł (wzrost o 6% r/r), Wrocław - 14,5 tys. zł (bez zmian), Kraków - 14,9 tys. zł (wzrost o 8% r/r) i Poznań - 11,7 tys. zł (wzrost o 6%). Najniższy próg wejścia odnotowano w Łodzi - 7,5 tys. zł, ale za to urósł on w ciągu roku o 14%.

Raport przygotowany przez ekspertów HLSM prezentuje także najwyższe, rekordowe transakcje na rynku nieruchomości w ubiegłym roku. Poza wspomnianą Warszawą i ceną 17 mln zł, na podium znalazły się jeszcze blisko 200-metrowy lokal we Wrocławiu za 3,5 mln zł oraz blisko 100-metrowy w Gdyni za 3 mln zł. Na kolejnych pozycjach są: Poznań z transakcją 2,7 mln zł, Kraków - 2,6 mln zł, Katowice - 2 mln zł i Łódź - 1,9 mln zł, wymieniono.

Najwyższa średnia cena za m2 nieruchomości luksusowych utrzymuje się w Warszawie i wynosi 32 tys. zł. Dalej jest Trójmiasto ze średnią 19,2 tys. zł za m2 (jedyny spadek w zestawieniu o 4% wobec 2018). Na kolejnej pozycji znalazł się Wrocław ze średnią ceną 17,1 tys. zł za m2 (wzrost o 6% wobec 2018). Kolejne w zestawieniu są Kraków - 16,5 tys. zł za m2 (wzrost o 11%) oraz Poznań - 13 tys. zł za m2 (wzrost o 8%).

Wartość rynku nieruchomości premium w 7 analizowanych miastach wyniosła w 2019 roku 1,818 mld zł. W Warszawie urósł on do poziomu 779 mln zł, w Krakowie 314 mln zł a w Trójmieście 234 mln zł. Kolejne miejsca zajęły Katowice - 154 mln zł, Wrocław - 142 mln zł, Łódź - 130 mln zł i Poznań - 65 mln zł.

W raporcie zbadano segment luksusowych nieruchomości w 7 aglomeracjach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Łodzi.

Marka High Level Sales & Marketing należy do Grupy Tacit Investment. Oferuje wybór wyselekcjonowanych domów i apartamentów dla najbardziej wymagających klientów.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące