Holding PiS zarabia jak za starych, dobrych czasów. Największe spółki podwoiły zyski

Colo 3 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ciekawe jak Polska wyglądała by po pandemii korona wirusa, gdyby rządzili nami Tusk i Komorowski?? Ciekawe ile z tych firm, które teraz tak kwitną, czy jeszcze by istniała? A jeśli jeszcze by istniały, to kto by na nich zarabiał: Niemcy czy Rosjanie?? Na pewno przedsiębiorcy dostali by wsparcie ze strony państwa - a może tylko by się dowiedzieli, że "Taki mamy klimat" To tak dla pokrzepienia serc :)