Horała z MI: Chcemy przyspieszyć projekt CPK, by pomógł gospodarce się podnosić

"Zmiany [wynikające z pandemii] nie są duże, bo główny horyzont czasowy - 2027 r. jako otwarcie - to będzie moment, kiedy ten czas [pandemii] będzie już historią" - powiedział Horała podczas wideokonferencji. Dodał, że nie spotkał się z analizą, która zakładałaby, że kryzys branży lotniczej miałby trwać aż 7 lat.

Wskazał, że w związku z pandemią będzie jedna widoczna zmiana - zaadaptowanie portu do wyższych wymogów bezpieczeństwa, które pozostaną obecne w kolejnych latach. Podkreślił jednak, że CPK będzie tu miało łatwiej, jako że jest projektowane od zera.

"Staramy się przemodelować ten projekt, by go przyspieszyć, by wpisał się w proces podnoszenia polskiej gospodarki po pandemii" - dodał wiceminister.