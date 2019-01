Huawei planuje zainwestować w Polsce 2 mld zł w ciągu kolejnych trzech lat

,,Technologia 5G Huawei wyprzedza konkurencję o około 12-18 miesięcy. Huawei podpisał kontrakty na rozwój sieci 5G z ponad 30 krajami, wśród których jest 18 państw europejskich, m.in. Anglia, Niemcy, Włochy Portugalia, czy Finlandia. Firma wysłała do klientów już ponad 25 tys. stacji bazowych. Gdyby Polska wykluczyła Huawei: czas wdrożenia tej infrastruktury w Polsce wydłużyłby się o co najmniej 12 do 18 miesięcy w stosunku do innych państw; koszt jej wdrożenia w Polsce wzrósłby o 8,5 mld euro; rachunki osób korzystajacych z tej infrastruktury wzrosłyby o minimum 100%" - podano także.