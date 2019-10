IBS: Big Data może pomóc w projektowaniu skuteczniejszych polityk społ.-gosp.

Polska administracja dysponuje kilkuset rejestrami, w których przechowywane są dane administracyjne na temat obywateli i przedsiębiorstw. Jednak zasoby te rzadko są analizowane. Po części wynika to z rozdrobnienia rozwiązań raportowych i analitycznych. Dlatego, aby lepiej zrozumieć faktyczne potrzeby obywateli i firm oraz ocenić skuteczność planowanych programów i regulacji, instytucje państwowe chętniej sięgają do innych źródeł, w tym danych ankietowych. Ankiety są jednak dużo droższym sposobem pozyskiwania danych i często dostarczają mniej wiarygodnych informacji. Istniejące rejestry są zwykle źródłem danych bardziej rzetelnych, są też łatwo dostępne, a przez to tańsze. Ponadto dzięki integracji baz danych można wygenerować niespotykaną dotąd ilość zanonimizowanych informacji na temat osób i przedsiębiorstw, podano.