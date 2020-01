IBT chce pozyskać 3,6 mln zł z kampanii crowdfundingowej

"Chcemy poszerzać dostępność zagranicznych słodyczy w polskich sklepach i rozwijać swoją działalność na nowych rynkach. Aby utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu potrzebujemy finansowania na kapitał obrotowy oraz inwestycje. Nadmieniam, iż spółka odnotowała w 2019 roku wzrost skali sprzedaży o ok. 55 % w stosunku do 2018 r. Nasza oferta zawiera również pakiety bonusów obejmujące dystrybuowane przez nas słodycze. Dodatki te mają przybliżyć akcjonariuszom sprowadzane przez nas produkty i zaszczepić w nich chęć do dalszego poznawania nietypowych smaków słodyczy, co jest zgodne z naszym celem rozwoju firmy. Liczymy, że nasza oferta przełoży się na pozyskanie nowych akcjonariuszy oraz klientów, a także przybliży mechanizm działalności naszej spółki" - powiedział prezes Markus Knopf, cytowany w komunikacie.