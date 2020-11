Idea Bank ma umowę zamiany akcji Idea Money na akcje Noble Funds TFI

"Zawarcie umowy zamiany akcji nastąpiło z zastrzeżeniem warunków zawieszających w postaci braku sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator emitenta, do uchwał organów banku wyrażających zgodę na: (i) zamianę wyżej wskazanych akcji IM na akcje NF TFI, zgodnie z umową zamiany akcji (warunek zawieszający I) oraz (ii) dokonanie restrukturyzacji należących do IM obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 24/7 Inc. z siedzibą w Miami (warunek zawieszający II) (łącznie jako warunki zawieszające). Warunek zawieszający II jest zastrzeżony na korzyść RB Investcom, który może w każdym czasie, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r. zrzec się tego warunku zawieszającego w drodze pisemnego oświadczenia. W przypadku zrzeczenia się przez RB Investcom warunku zawieszającego II, będzie on uznawany za niezastrzeżony" - czytamy w komunikacie.