Idea Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK 

"W przypadku uprawomocnienia się decyzji I oraz decyzji IV, emitent zobowiązany będzie do zapłaty kar pieniężnych w łącznej wysokości 17 261 994 zł, natomiast w odniesieniu do decyzji II emitent szacuje, że w razie jej uprawomocnienia się - co skutkować będzie wykonaniem przez emitenta zobowiązań z niej wynikających - kwota rekompensaty publicznej należnej wszystkim klientom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, kształtować się będzie maksymalnym poziomie ok. 15 000 000 zł. Wobec tego, poniesienie przez emitenta powyższych wydatków będzie miało wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta, skutkując ich odpowiednim zmniejszeniem" - czytamy dalej.