Iliad ma umowę sprzedaży 60% spółki infrastrukturalnej Playa za ok. 804 mln euro

"Iliad zawarł z firmą Cellnex umowę sprzedaży 60% udziałów spółki , która będzie zarządzała pasywna infrastrukturą mobilną Playa, obejmującą ok. 7 000 wież. Umowa zostanie przekazana Play, gdy Iliad przejmie kontrolę nad Playem. Kwota, którą ma otrzymać Play wyniesie ok. 804 mln euro" - czytamy w komunikacie.

"Jako przyszły akcjonariusz Playa, Iliad ma zamiar uruchomić program budowy ok. 5 000 wież, aby sprostać rosnącym potrzebom komunikacyjnym osób fizycznych i firm w Polsce. Jako część tego programu, grupa będzie chciała zbudować co najmniej 1 500 wież w ramach partnerstwa z firmą Cellnex, o wartości ok. 400 mln euro, w ciągu najbliższych 10 lat" - czytamy dalej.