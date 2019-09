IMC miało 27,58 mln USD zysku netto, 42,3 mln USD EBITDA w I poł. 2019 r.

"EBITDA Grupy wzrosła o 22% do 42,3 mln USD, a zysk netto zwiększył się o 13% do 27,6 mln USD. W ciągu pierwszej połowy 2019 IMC kontynuowała strategię redukowania zadłużenia. W efekcie dług IMC spadł na koniec czerwca do 53,8 mln USD podczas gdy pod koniec 2018 roku wynosił 58,8 mln USD" - czytamy w komunikacie.