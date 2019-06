budownictwo 34 minuty temu

Immofinanz kupi Warsaw Spire Tower za uzgodnioną wartość ok. 386 mln euro

Immofinanz nabywa od Ghelamco Group i Madison International Realty budynek biurowy Warsaw Spire Tower o łącznej powierzchni ok. 71 600 m2 za uzgodnioną wartość nieruchomości ok. 386 mln euro, podała spółka. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez polski organ antymonopolowy. Oczekiwany przychód z najmu to ok. 19,6 mln euro rocznie.