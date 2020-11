Immofinanz miał 98,3 mln euro straty netto, 31,7 mln euro straty EBIT w I-III kw

"Przychody z najmu wzrosły o 5,7% do 215,1 mln euro dzięki rozszerzeniu portfolio poprzez akwizycje i ukończenia projektów, ale związany z kryzysem wzrost odpisów na należności w obszarze zarządzania aktywami, przede wszystkim w II kwartale, doprowadził do znacząco wyższych wydatków dotyczących nieruchomości. Wynik na zarządzaniu nieruchomościami wciąż poprawił się o 3,3% do 158,9 mln euro pomimo odpisów. Pandemia miała negatywny wpływ na wycenę nieruchomości inwestycyjnych: rewaluacja osiągnęła -153,7 mln euro, wobec zdecydowanie pozytywnego wyniki w trzech kwartałach poprzedniego roku (I-III kw. 2019: 116,8 mln euro). Ta obniżka odpowiada za ok. 3% całego portfela nieruchomości. Strata netto za trzy kwartały 2020 wyniosła 98,3 mln euro (I-III kw. 2019: 202,6 mln euro zysku)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.