"Indeks strachu" jest najwyższy od wybuchu pandemii

Indeks strachu, to Indeks zmienności, czyli Volatility Index - VIX. Wskazuje on oczekiwaną przez inwestorów zmienność indeksu S&P500 w najbliższych trzydziestu dniach. W praktyce rośnie w okresie zawirowań, a stabilizuje się w okresach politycznego i ekonomicznego spokoju.

"- Wygląda to na kryzys płynności, to bardzo, nietypowe - powiedział, cytowany przez Reutersa, Joe Tigay, zarządzający portfelem Rational Equity Armor Fund.

W piątek zaś rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła do najniższego poziomu od grudnia, osiągając 3,82 proc., co świadczy o ucieczce inwestorów w kierunku bezpieczniejszych aktywów.

Spadki na Wall Street

Dow Jones Industrial Average spadł na poniedziałkowym otwarciu na Wall Street o 681,07 pkt, czyli o 1,71 proc., do poziomu 39 056,19 pkt. S&P 500 otworzył się niżej o 195,42 pkt, czyli o 3,66 proc., na poziomie 5151,14 pkt. Z kolei Nasdaq Composite spadł o 1063,63 pkt, czyli 6,34 proc., do 15 712,53 pkt.

Rentowności 10-letnich Treasuries umacniają się o ok. 5 pb. do 3,74 proc. Dochodowość amerykańskich dwulatek spada o 6 pb. do 3,81 proc.