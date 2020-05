Infermedica została partnerem Microsoft w cyfryzacji branży medycznej

" Microsoft Healthcare Bot to usługa, która pozwala przedstawicielom organizacji z branży medycznej na tworzenie i wdrażanie na szeroką skalę wirtualnych asystentów opartych o sztuczną inteligencję inteligencję . Usługa Microsoftu została wdrożona przez organizacje medyczne z całego świata, w tym przez amerykańskich liderów - Aurora Health Care, Premera Blue Cross i Quest Diagnostics" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy dumni, że współpracujemy z Microsoftem przy Microsoft Healthcare Bot. Łączy nas wspólny cel: wykorzystanie nowoczesnych technologii, by ułatwić dostęp do opieki medycznej pacjentom z całego świata. Razem możemy usprawnić systemy ochrony zdrowia, niezależnie od szerokości geograficznej" - powiedział CEO Infermedica Piotr Orzechowski, cytowany w komunikacie.

"Infermedica rewolucjonizuje wstępną diagnozę medyczną, tworząc rozwiązanie, które przełamuje schematy. Jesteśmy pod wrażeniem zaawansowanych modeli probabilistycznych, dzięki którym firma dostarcza diagnozy o trafności, która nie byłaby możliwa przy użyciu rozwiązań opartych na drzewach decyzyjnych. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Infermedica, ponieważ wnosi ona inteligentną technologię, której skuteczność potwierdzono klinicznie. To duża wartość dla użytkowników usługi Microsoft Healthcare Bot, która pozwoli im na tworzenie jeszcze bardziej inteligentnych wirtualnych asystentów i dostarczanie pacjentom trafniejszych wyników" - powiedział program manager w Microsoft Healthcare Adam Walker, cytowany w komunikacie.

Infermedica współpracuje bezpośrednio z ponad 50 partnerami. Oprócz Microsoftu, są to m.in. Allianz, kanadyjski Global Excel, polskie PZU Zdrowie, a także inne firmy ubezpieczeniowe, platformy telemedyczne, szpitale i całe systemy ochrony zdrowia.

W marcu tego roku Infermedica udostępniła bezpłatnie narzędzie COVID-19 Risk Assessment, które pomaga pacjentom otrzymać wstępną diagnozę i szybką ocenę ryzyka związaną z zakażeniem koronawirusem. Zostało wdrożone m.in. przez polskie Ministerstwo Zdrowia w serwisie internetowym pacjent.gov.pl, Ministerstwo Zdrowia Ukrainy oraz około 300 innych organizacji. Do tej pory z narzędzia skorzystało ponad pół miliona pacjentów, wskazano również w materiale.

Infermedica to wrocławska firma technologiczna, która od 2012 roku tworzy narzędzia do wstępnej diagnostyki medycznej oparte o algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe (ang. machine learning). Zespół ponad 80 inżynierów, specjalistów z obszaru data science oraz lekarzy rozwija aplikacje i chatboty, które pomagają we wstępnej diagnozie, ocenie stanu zdrowia (ang. triage) oraz rekomendacji odpowiednich dalszych kroków postępowania.