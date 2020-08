Inflacja bez żywności i prądu jeszcze wyższa. Wzrosła do 4,3 proc.

Polska jest jednym z krajów europejskich o najwyższym wzroście cen. Piątkowe dane GUS pokazały, że w skali roku urosły średnio o 3 proc . Dotyczy to wszystkich dóbr i usług konsumpcyjnych. Teraz NBP podał swoje wyliczenia, z których wynika po wyłączeniu cen żywności i energii inflacja jest jeszcze wyższa - wyniosła 4,3 proc.

To wynik nieco większy od prognoz analityków, które zakładały wynik na poziomie 4,2 proc. Wskaźnik ma też wyższą wartość niż miesiąc wcześniej (o 0,2 pkt. proc.), co sugeruje, że drożyzna ciągle nie odpuszcza w zakresie cen, na które wpływ ma wewnętrzna polska polityka pieniężna.

Po co Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza inflację bazową? Pomaga ona zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik publikowany przez GUS pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka.

"To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - tłumaczy NBP.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Oprócz inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii, NBP podaje też inflację bazową po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa). W tym przypadku mamy do czynienia zw wzrostem o 2,1 proc. wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w lipcu 3,4 proc. wobec 3,5 proc. poprzednio.

Co powoduje, że inflacja bazowa rośnie? "Wygląda na to, że zaskoczenie wygenerowane przez inflację bazową nie ma jednego powodu, lecz wynika z szeregu mniejszych zaskoczeń, które można przypisać do kategorii tymczasowych lub jednorazowych" - komentują dane analitycy mBanku.