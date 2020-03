Infoscan ma umowę z AMC Tech na wykonanie projektu i produkcję urządzenia

"Zarząd Infoscan informuje o zawarciu w dniu 2 marca 2020 r. umowy o wykonanie projektu urządzenia z AMC Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (AMC). Na mocy zawartej umowy AMC zobowiązał się do zaprojektowania oraz wytworzenia urządzenia do rejestrowania różnego rodzaju sygnałów biologicznych oraz wysyłanie ich za pomocą GSM do dedykowanego serwera telemedycznego. Urządzenie będzie składało się z kilku modułów, w tym modułu pulsoksymetrycznego (POX), modułu ZOPS oraz modułu EKG/EEG/EMG" - czytamy w komunikacie.