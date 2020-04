ING BSK: Najwyższy poziom stopy bezrobocia rejestrowanego może wynieść 10%

"Dynamika [wzrostu] wynagrodzeń spadła z 7,7% do 6,3%r/r, zgodnie z medianą prognoz. Komentarz GUS wskazuje, że wynik został podwyższony przez wypłaty nagród okresowych. W kolejnych miesiącach najprawdopodobniej obserwować będziemy silniejsze spadki. Działania rządowe podejmowane w ramach tarczy antykryzysowej zachęcają przedsiębiorstwa do redukowania wielkości etatu do 4/5, co przekłada się na spadek łącznej sumy dochodów wypłacanych gospodarstwom domowym" - czytamy dalej.