ING BSK: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do min. 70 mld zł z 15 mld zł w br.

Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną w tym roku do co najmniej ok. 70 mld zł z 15 mld zł, a jeśli Polska otrzyma jednak 7,5mld euro z funduszy strukturalnych (tj. ok. 33 mld zł), to w dużym stopniu zabezpieczy to pozycję płynnościową budżetu, oceniają ekonomiści ING Bank Śląskiego.