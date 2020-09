ING: Odsetek oszczędzających Polaków spadł do 68% na przełomie V/VI br.

"Pandemia COVID-19 pozbawiła pracy i dochodów wielu ludzi na całym świecie. W Polsce dotyczy to co najmniej 132 tys. osób. Tylko częściowo rekompensują to zasiłki socjalne, dlatego osoby te często muszą sięgnąć po swoje oszczędności, aby zapłacić bieżące rachunki. W konsekwencji coraz mniej osób, w prawie wszystkich krajach objętych badaniem, deklaruje posiadanie jakichkolwiek oszczędności. W Polsce ich odsetek spadł z 71% do 68%. W Europie z 66 do 64%" - czytamy w raporcie.