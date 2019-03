Inno-Gene: CEGC chce brać udział w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski II'

"Emitent w dniu 7 marca 2019 roku podjął informację ze strony Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - lider konsorcjum, w którego skład wchodzi również spółka zależna emitenta tj. Centrum Badań DNA sp z o.o. - o uruchomieniu procedury przetargowej nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe dotyczy wyłonienia kluczowego dostawcy usług w ramach prowadzonego projektu POIR.04.02.0030A004/1600 z dnia 22.12.2016 r. pt. 'ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki'. Projekt Genomiczna Mapa Polski realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (lider konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako partner biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104 867 454,23 zł a kwota dofinansowania to 68 000 000 zł. Kwota przetargu: powyżej 10 000 000 euro" - czytamy w komunikacie.

Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany będzie do wykonania 5 000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. Genomiczna Mapa Polski) oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Przedmiot zamówienia nie uległ zmianie w stosunku do postępowania przetargowego PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła CEGC, podano także.