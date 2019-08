innogy zainstalował 1 800 inteligent. liczników w Warszawie we współpr. z Orange

"LTE-M to technologia działająca w oparciu o sieć 4G Orange Polska, która dociera do 99,8% Polaków. Może obsłużyć do miliona urządzeń współpracujących w ramach internet of things na kilometr kwadratowy. Dzięki specjalnej konfiguracji dociera ona do miejsc, gdzie zasięg jest słabszy jak np. piwnice czy podziemne garaże. Niewielki, lecz w pełni wystarczający transfer danych, zużywa bardzo mało energii, co oznacza dłuższą pracę urządzeń na jednej baterii" - wyjaśnił Sebastian Grabowski, dyrektor IoT i Zaawansowanych Technologii w Orange Polska.