Inovo VP: Liczba inwestycji VC to 28, a łączna wartość - 365,5 mln zł w III kw.

"W trzecim kwartale 2019 roku doszło do 28 rund inwestycyjnych z udziałem polskich podmiotów działających w obszarze startupów. To największa liczba w historii" - czytamy w komunikacie.

"Wartość transakcji w roku 2019 bez wątpienia dowodzi, że na rynku startupów już doszło do niespotykanego dotąd wzrostu. Między innymi jest to efekt bardzo wysokiej rundy inwestycyjnej pozyskanej od grona międzynarodowych funduszy przez spółkę DocPlanner (344 mln zł) w drugim kwartale. Jednak już w trzecim kwartale dołączyły do niej m.in. platformy Brainly, której udało się zebrać 116 mln zł od funduszy Profus, Manta Ray i Runa Capital oraz Booksy, które pozyskało 115 mln zł zainwestowanych w spółkę przez Piton Capital, Enern, Industry Ventures, Manta Ray oraz XG Ventures" - czytamy także.