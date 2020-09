Inpro miało 2,36 mln zł zysku netto, 5,72 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Grupa kapitałowa Inpro SA za pierwsze półrocze roku 2020 uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 131,7 mln zł i jest on o 58 % wyższy niż w pierwszym półroczu zeszłego roku (wzrost przychodu wygenerowała głównie działalność deweloperska). Rentowność netto wzrosła się z 7 % w 2019 r. do 10 % w 2020 r., a rentowność liczona w oparciu o zysk brutto ze sprzedaży spadła w przedmiotowym okresie z 30 % do 23 % (niższa rentowność kończonych projektów)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.