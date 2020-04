budownictwo 48 minut temu

Inpro planuje oddać ok. 900 lokali w 2020 r., liczy na utrzymanie r/r przychodów

Grupa Inpro planuje oddać do użytkowania w 2020 r. następujące przedsięwzięcia: Azymut, Harmonia Oliwska IV, Debiut etap III, Optima etap II, domy jednorodzinne na osiedlu Golf Park oraz Wróbla Staw, budynki 1, 3, 4-5, 6 na osiedlu Havlove oraz budynki 1 i 2 na osiedlu Nowa Niepołomicka. Łącznie te inwestycje obejmują ok. 900 lokali, podała spółka. Zakłada, że w br. powinna uzyskać poziom przychodów ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do wyników 2019 r.