Inwestorzy na GPW w dobrych nastrojach, ale niepewność będzie rosła

Nastroje inwestorów poprawiły amerykańska Rezerwa Federalna i Bank Japonii. Fed rozszerzyła program pożyczek dla największych firm w wysokości 750 mld USD pod zastaw obligacji korporacyjnych. Jednocześnie więcej spółek w USA będzie objętych tym programem. Jest to więc ewidentne ,,paliwo" dla rynków kredytowych. Jednocześnie Bank Japonii ogłosił, że 110 bln jenów zostanie przeznaczonych na specjalny program pożyczek wspierający różne przedsiębiorstwa zmagające się z kryzysem. Należy pamiętać, że pierwotnie szacowano, że będzie to 75 bln jenów. W efekcie azjatyckie indeksy zakończyły sesje bardzo mocnymi zwyżkami i atmosfera na GPW dziś rano sprzyjała ,,bykom".

Po odbiciu notowań od dołka z marca, w ostatnich dniach na GPW pojawiła się spora grupa inwestorów, która od kilku dni, w tym i dzisiaj, realizuje pokaźne zyski lub po prostu redukuje pozycje. Na razie popyt jest wystarczająco mocny, by "odbierać" te sprzedawane akcje. W efekcie nie ma poważniejszej wyprzedaży, jakiej można by się obawiać na wysokich poziomach, na których są teraz główne polskie indeksy. Notowania na GPW są tylko pochodną tego, co się dzieje na światowych parkietach. Oprócz spekulacyjnego podejścia do producentów gier, kondycja kursów większości pozostałych spółek zależy generalnie od nastrojów na świecie.