Inwestorzy na GPW wracają do gry po świątecznej przerwie

Dziś na GPW pierwsza sesja nowego tygodnia i zarazem pierwsza sesja w tym roku, w której po wydłużonym okresie świątecznym na parkiet powinna powrócić większość rodzimych inwestorów. Wprawdzie nie można narzekać na poziom obrotów z dwóch pierwszych dni sesyjnych 2020 r., gdyż nie odbiegały one od wartości, do których przyzwyczaiły nas ostatnie miesiące, jednak w dużej mierze było to podyktowane zwiększoną zmiennością na parkietach zachodnich. W czwartek, na fali optymizmu na parkietach zagranicznych, WIG20 zyskał 2,3% i osiągnął lokalny szczyt na poziomie 2200 pkt., jednak już w piątek ,,oddał" sporą część tych zysków zniżkując o 1,19%.