Ipopema: Sektor budowlany spadnie o 3,7% r/r do 215,58 mld zł w 2020 r.

"Jak podaje JLL, deweloperzy mieszkaniowi odnotowali 54% r/r spadek przedsprzedaży w 6 głównych aglomeracjach Polski do 6,9 tys. mieszkań w II kw. 2020, w związku z rozwojem pandemii COVID-19. Jednocześnie liczba mieszkań wprowadzonych do oferty spadła o ok. 30% r/r do 10,5 tys. mieszkań. W efekcie oferta mieszkań ustabilizowała się na poziomie około 49 tys. mieszkań (-5% r/r). Ze względu na okres lockdown oraz wprowadzone restrykcje, utrudnione było pozyskiwanie pozwoleń administracyjnych, a deweloperzy odkładali rozpoczęcie nowych projektów ze względu na wysoką niepewność perspektyw makro (w tym rynku pracy)" - przypomina Ipopema.