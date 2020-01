IV edycja konferencji UCL Leaders: Poland in a Global World w Londynie 17-18 I

"Jedna z największych interdyscyplinarnych konferencji w samym sercu wielokulturowej stolicy Wielkiej Brytanii, porusza tematykę ekonomii, polityki, kultury oraz technologii, a to wszystko w kontekście zrównoważonego rozwoju. UCL Leaders: Poland in a Global World rusza z czwartą edycją konferencji, organizowaną przez stowarzyszenie polskich studentów na University College London (UCL), jedną z czołowych uczelni w Wielkiej Brytanii. Głównym celem konferencji UCL Leaders jest stworzenie platformy do dyskusji o miejscu Polski w dzisiejszym świecie oraz promocja naszego kraju i kultury w Wielkiej Brytanii wraz z głównymi przedstawicielami polskiej gospodarki, nauki i kultury oraz studentami z najlepszych brytyjskich uczelni" - czytamy w informacji.