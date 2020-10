IZFiA: 70% Polaków w wieku 18-65 lat posiada oszczędności

"Myślę, że w niektórych przypadkach moglibyśmy brać przykład z naszych zachodnich sąsiadów, gdzie aż 42% badanych odpowiedziało, że głównym celem oszczędzania jest emerytura (w Polsce 18%). Kraje zachodnie zdecydowanie więcej korzystają z produktów oferowanych przez rynek kapitałowy. 8% Polaków wskazało fundusze inwestycyjne, jako atrakcyjny cel lokowania wolnych środków - w Czechach, Niemczech i Włoszech jest to odpowiednio 18%, 20% i 22%. Teraz zaś jest odpowiedni moment, by skorzystać z możliwości jakie oferuje rynek kapitałowy, bo średnie oprocentowanie lokat złotowych spadło we wrześniu poniżej 0,3%, zaś ogromna część gotówki znajduje się na nieoprocentowanych rachunkach bankowych, co oznacza zdefiniowaną stratę" - skomentowała prezes Izby Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie poświęconym badaniu.