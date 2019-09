IZFiA będzie udostępniać raporty stóp zwrotu FIZ-ów niepublicznych

"Do inicjatywy przystąpiło siedem TFI, które przekazują do Izby dane z wyceną certyfikatów inwestycyjnych. Mamy sygnały z kolejnych TFI, które są zainteresowane włączeniem swoich funduszy do tego raportowania. Będziemy się starali propagować tę idee, by udostępnianie danych stało się powszechną praktyką wśród TFI oferujących FIZ-y niepubliczne" - podsumował Dyl.