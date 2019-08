IZFiA: Małgorzata Rusewicz wybrana do zarządu, zmiana także w Radzie Izby

"Mając na uwadze, iż w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba obszarów działalności Izby, co jest w głównej mierze efektem zwiększającej się stale ilości i dynamiki toczących się procesów legislacyjnych oraz działań nadzorczych, wprowadzających istotne zmiany w obszarze funkcjonowania funduszy inwestycyjnych , w ocenie Rady Izby zaszła potrzeba wzmocnienia zarządu Izby poprzez dopuszczenie w statucie możliwości wyboru przez Walne Zgromadzenie Izby, zarządu w składzie dwuosobowym. To samo dotyczy Rady Izby, która bardzo aktywnie angażuje się w naszą działalność mając znaczny wpływ na decyzje związane z prezentowaniem stanowisk w stosunku do przepisów regulujących funkcjonowanie zrzeszonych w Izbie towarzystw" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie.

"Moja współpraca z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami nabiera obecnie wymiaru formalnego, bowiem dotąd wielokrotnie współpracowaliśmy w wielu projektach na rynku kapitałowym, zarówno odnosząc się do wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych, poprzez udział w zespołach opiniodawczych, czy też uczestnicząc w konferencjach. Obecnie nasze obszary działania zbliżają się coraz bardziej, bowiem PTE w perspektywie kilku miesięcy zmienią swój charakter i dołączą do rynku powierników. Z przyjemnością będę wspierać swoim doświadczeniem i kompetencjami prace IZFiA, szczególnie, że kolejnych, dużych wyzwań przed instytucjami rynku kapitałowego nie brakuje" - powiedziała Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.

Według IZFiA Małgorzata Rusewicz posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji biznesowych i samorządowych rynku kapitałowego. Z wykształcenia prawnik , ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. Współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Od 2013 roku kieruje pracami IGTE i nadal będzie pełniła tę funkcję.

Ewa Małyszko posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była prezesem PKO BP Bankowego PTE. Wcześniej zajmowała stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI, a w latach 1998-2008 pracowała w SEB TFI, najpierw na stanowisku wiceprezesa, a od 2001 r. na stanowisku prezesa. Jest członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne. Poza pracą zajmuje się edukacją finansową. Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również Programme for the Executive Development dla kadry menadżerskiej wyższego

szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji, podano także.