J.W. Construction planuje otwarcie inwestycji w Pruszkowie, Gdańsku i k/Poznania

"Rok 2019 będzie dla nas jeszcze bardziej intensywny niż ubiegły. Oprócz rozwoju naszej podstawowej działalności deweloperskiej, hotelarskiej i aparthotelowej, duży nacisk położymy na nowe obszary, w tym na sektor logistyczny. Spółka posiada bank ziemi na ponad 5 000 lokali oraz powierzchnie magazynowo-komercyjne, łącznie na 438 436 m2. Projekty te są intensywnie przygotowywane, aby móc je sukcesywnie wprowadzać do sprzedaży i komercjalizacji" - dodała członek zarządu.

W 2018 roku grupa sprzedała 1 248 lokali, a przekazała 1 087. W Warszawie przy ul. Kasprzaka otworzyła drugi aparthotel Varsovia Apartamenty, co stanowi realizację zapowiadanej wcześniej strategii związanej z budową i zarządzaniem aparthotelami. Ponadto powiększyła swój bank gruntów m.in. o tereny w Gdańsku, Łodzi, w okolicach Warszawy, Krakowa i Poznania. Łączna wartość zakupów to blisko 100 mln zł.

W 2018 roku rozpoczęła także budowę kolejnego etapu flagowej inwestycji Bliska Wola w Warszawie przy ul. Kasprzaka. Etap D, czyli Bliska Wola Tower, to prawie 1 500 lokali mieszkaniowych i aparthotelowych, których łączna powierzchnia to ok. 62 tys. m2.