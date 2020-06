Jarosińska-Jedynak: Dopłaty do pensji ze środków UE objęły 577 tys. miejsc pracy

"Wspólnie z marszałkami województw wypracowaliśmy produkt w postaci dopłat do wynagrodzeń. Na ten cel przeznaczyliśmy 2,6 mld zł w ramach funduszy europejskich: z Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych. Dzięki temu dzisiaj mówimy o wsparciu 577 tys. miejsc pracy ze środków europejskich przy współpracy z przedsiębiorcami" - powiedziała Jarosińska-Jedynak podczas briefingu w firmie Accord Studio Mebli w Łomiankach.

Zaznaczyła, że wysokość dofinansowania zależna jest od spadku obrotów, więc również przedsiębiorca musi dołożyć środków do tego komponentu.

Dopłaty do pensji pracowników to jedno z działań Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Do wtorku 9 czerwca powiatowe urzędy pracy rozpatrzyły ponad 174 tysięcy wniosków Wnioski o dopłaty złożono na blisko 2,3 mld zł.